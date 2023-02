Una ciaspolata al tramonto oggi alle Balze

Oggi pomeriggio alle 15,30, avrà luogo una "Ciaspolata al tramonto e Vin Brulè", promossa da Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto. Ritrovo alle 15, con partenza da località valico del monte Fumaiolo in direzione Ripa Monticino (vista panoramica sulla riviera romagnola), Monticino (tramonto), Ripa della Moia, Rifugio Giuseppe, ritorno a valico Fumaiolo. Per partecipare alle escursioni di Fumaiolo Sentieri (gratuite) è obbligatorio essere in possesso della tessera soci 2023. Per Info.: Rossano (3394830945, preferibilmente Whatsapp).