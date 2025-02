Una ciaspolata con grigliata al Fumaiolo

Domenica, promossa da Vivere Wild-Escursioni e Avventure, è in calendario lungo i sentieri del grande massiccio del Fumaiolo di Balze di Verghereto, l’escursione "Ciaspole & Grigliata in bivacco". La suggestiva camminata toccherà anche la Ripa della Moia, col suo splendido affaccio panoramico, che racchiude anche la leggenda della ragazza e del drago. Gli interessati all’iniziativa, fra i boschi d’Alto Savio, potranno prenotare la partecipazione contattando il numero 347/5389784 (Samuele). L’iniziativa escursionistica è promossa in collaborazione con l’Associazione Fumaiolo Sentieri di Balze di Verghereto.