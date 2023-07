Una città senza barriere "Migliorare la qualità della vita: impegno politico, ma servono soldi"

di Luca Ravaglia

Una Cesena senza barriere è possibile? E, volendo essere ottimisti, quanto servirà per arrivarci? Secondo l’assessore all’inclusione del Comune di Cesena Carlo Verona, l’orizzonte non è poi così tanto lontano: entro la prossima legislatura la nostra città potrebbe aver risolto almeno 80% dei problemi legati all’accessibilità dei luoghi.

Assessore Verona, in ogni caso la strada da fare è ancora tanta.

"Serve rilanciare continuamente per offrire le migliori soluzioni a misura delle persone che hanno disabilità, ma non solo a loro".

Il vostro mantra è il Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

"Abbiamo un progetto dettagliato che traccia la rotta ma poi, ogni volta che affrontiamo un nuovo tipo di intervento, valutiamo le migliori soluzioni ‘su misura".

Siete partiti da viale Mazzoni. "Una parte dell’intervento è stata ultimata, l’altra, che terminerà all’altezza di Porta Fiume, ha già i lavori appaltati. Ci siamo fermati per garantire il passaggio del Giro d’Italia e lo svolgimento della Fiera di San Giovanni. A breve si tornerà al lavoro". Prossimi interventi?

"Sono già in agenda. Intanto cito una serie di opere che realizzeremo in piazza del Popolo che vanno dal raccordo col percorso preferenziale senza ciottoli tra piazza del Popolo e via Zeffirino Re, alla collocazione di corrimano in corrispondenza del portico comunale".

Che altro?

"L’intervento più corposo in cantiere riguarda l’intero tratto tra via Gaspare Finali, viale Carducci e Porta Santi. E’ un percorso attiguo alle mura del centro storico che riveste grande importanza nell’ottica degli spostamenti".

Che tipi di interventi sono previsti?

"Realizzazione di rampe, parcheggi riservati ai disabili, segnaletica tattile sui marciapiedi… Sono tutte opere in grado di migliorare sensibilmente la fruibilità dei luoghi".

Resta il fatto che gli interventi da compiere sono immani.

"Parto dal punto politico. Fino a ora sono stati stanziati in due tranche fondi per complessivi 450.000 euro. Nella prossima legge di bilancio si potrebbe provare ad alzare il tiro di questi finanziamenti. E in ogni caso non ci si deve limitare a considerare solo gli interventi specifici che rientrano nel Peba: ogni volta che viene rifatta una strada, in città come in periferia, vengono adottati i nuovi standard nell’ottica dell’abbattimento delle barriere. I nostri interventi sono validi e apprezzati anche da fuori regione".

Un esempio?

"Sono tato contattato da una studentessa del Politecnico di Milano che aveva assistito a un intervento mio e del dirigente Andrea Montanari. Si è documentata sui nostri progetti e li riporterà nella sua tesi di laurea". Detto delle strade, restano gli edifici.

"Per quanto riguarda quelli pubblici, gli interventi proseguono di pari passo con le riqualificazioni, mentre sul settore privato c’è da fare un prima differenza tra i locali pubblici e le abitazioni. Riguardo ai primi, durante un intervento di ristrutturazione, serve intervenire pensando anche alle barriere e pure nelle case il principio è lo stesso, seppure con delle varianti legate elle dimensioni e alle altezze. C’è un importante vantaggio di detrazione fiscale del 75% dell’importo speso nell’ottica dell’eliminazione delle barriere. In questi casi il tema principale riguarda per esempio l’installazione di ascensori".

La legge di riferimento è datata 1989.

"E’ passato molto tempo, e servono modifiche. Per quello che ci riguarda, stiamo andando oltre, percorrendo nuove strade. Ne cito una: se in un immobile vive una persona con disabilità, viene concessa la possibilità di un ampiamento fino a 50 metri quadrati al piano terra per la realizzazione di interventi atti a superare il tema delle barriere. Sono tante gocce, che insieme formano un mare. La direzione è giusta".