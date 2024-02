Una colonia nata per ospitare 500 bambini

Tutta la comunità di Riccione si adoperò per la realizzazione del progetto della Colonia Amos Maramotti, perché, oltre a rappresentare un evento di fama e di prestigio per l’intera città, significava anche opportunità di lavoro, con l’impiego di manodopera, e una possibilità di sviluppo in termini di servizi correlati alla presenza della colonia. Fu in quel periodo che iniziarono a sorgere lungo le coste romagnole le colonie marine destinate ai bambini che, inquadrati nelle organizzazioni giovanili del regime totalitario, avevano la possibilità di trascorrere un periodo di vacanze estive al mare. Nate per motivi di tutela e promozione della salute per i giovani, le colonie rientravano nel più ampio programma di regime finalizzato alla creazione di un italiano nuovo, votato alla cura del proprio corpo, ma anche obbediente, inquadrato e fanatico, così come dimostra l’intitolazione della colonia ad Amos Maramotti, martire della rivoluzione fascista, morto a Torino durante una spedizione punitiva contro la Camera del Lavoro.

Il complesso ideato dall’ing. Costantini risente dello stile razionalista nella versione elaborata da Cesare Valle, sposando quindi uno stile più sobrio, rispetto al monumentalismo teorizzato e messo in pratica da Marcello Piacentini. La colonia presenta un’architettura semplice e funzionale in cemento armato antisismico. È composta da tre corpi di fabbrica, sfalsati e disposti in diagonale rispetto all’andamento della costa. I padiglioni, che si sviluppano su tre piani, sono collegati da due corridoi. I dormitori hanno ampie finestre orizzontali e balconi affacciati verso il mare.

Gli ambienti di servizio che si trovano sui lati corti hanno le finestre circolari dal gusto navale. Costruita in soli 90 giorni e ospitava fino a 500 bambini alla volta.

Alunne Gemma Angelini e Alessia Maria Fintina della classe 3^A dell’I.C. Sogliano al Rubicone – plesso "Calamandrei"