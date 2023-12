"Una consulta per dare voce ai giovani"

Una consulta dei giovani, un nuovo punto di aggregazione per il tempo libero, un centro storico che piace e attrae. Sono alcuni dei progetti più cari alla neonata lista civica ’Savignano Insieme’. Un gruppo di persone non legate ai partiti, che hanno deciso di unire le forze, il tempo, la creatività, i propri sogni e ideali per immaginare la miglior Savignano per anni a venire. E per farlo sono partiti non dalla teoria ma dalla pratica, da progetti scaturiti da mesi di lavoro comune, al termine dei quali la lista ora si presenta alla città in vista delle prossime elezioni amministrative. La lista ’Savignano Insieme’ si riconosce in Nicola Dellapasqua (Pd) come futuro sindaco di Savignano, auspicando la sua candidatura e dando l’adesione alla coalizione che lo sosterrà. Attuale vicesindaco, Nicola Dellapasqua non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma a questo punto sembra ormai certa per l’area del centro sinistra.

Dicono i giovani della nuova lista civica: "Lo stare insieme in questi mesi ci ha messo gli uni di fronte agli altri, ciascuno con il proprio tassello di città ideale, in un confronto serrato e sincero dal quale è emersa l’idea comune a tutti. Quella di volere al governo della migliore Savignano persone capaci, competenti, guidate prima di tutto dal desiderio di dare e ricevere solidarietà e dall’idea di una comunità aggregata, in cui i savignanesi si possono identificare e di cui sentirsi parte a pieno titolo". Al centro di questo disegno hanno visto tutti insieme una Savignano piu` a misura di giovani, capace di piacere e quindi di attirarli, essere scelta come luogo di ritrovo e incontro spontaneo, il luogo dove succedono cose interessanti da fare e vedere.

E continuano: "Per arrivarci, un primo progetto: un punto di ritrovo in centro storico dove giovani e adolescenti possono vivere insieme e in modo esclusivo il proprio tempo libero e non solo. Un luogo in cui si possono proporre loro attività, laboratori e anche percorsi di formazione e orientamento. Un luogo che possa far sentire i giovani meno soli, una versione nuova di quello che un tempo facevano gli informagiovani, gradualmente sostituiti dalle informazioni in rete".

Un secondo progetto si chiama Consulta dei giovani, uno strumento che renda i giovani stessi attivi nel governo della città, che rappresenti i ragazzi di tutti i quartieri e dal quale emergano idee, spunti, suggerimenti per lo sviluppo della citta`. E concludono: "Queste proposte e le altre che abbiamo maturato al termine del percorso e che via via racconteremo ai savignanesi, ci rappresentano tutti perché vedono nel futuro una Savignano nuova, che risponde anche ai bisogni dei piu` giovani. Ma non solo. Una Savignano che cerca di creare relazioni. Per questo ci chiamiamo ’Savignano insieme’: perché vogliamo creare una città i cui abitanti si sentano persone e non numeri".