Una coppia di Bellaria si aggiudica il Torneo di briscola di Sant’Antonio

Grande successo per il 33° Torneo "Briscola di Sant’Antonio" che si è svolto presso Villa Torlonia a San Mauro Pascoli. L’ambito trofeo della Romagna, la Caveja, è andato alla coppia Roberto Ferri-Eros Magnani di Bellaria Igea Marina, secondi classificati Riccardo Montanari-Valter Presepi sempre di Bellaria Igea Marina. I finalisti sono stati premiati da Corrado Monti presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo e promotore della bella iniziativa. Il Torneo di "consolazione", per le coppie eliminate al primo turno, si è tinto di rosa con la vittoria di Erika Lasagni-Anna Maria Berardi di Savignano sul Rubicone coppia Bruno Romagnoli-Pietro Galassi di Cesenatico. In concomitanza con le finali del torneo, i soci di RomagnaBanca insieme ai familiari hanno partecipato alle tombole a scopo benefico nella Sala delle Colonne grazie alle quali è stato possibile ricavare circa 1000 euro, somma che sarà devoluta a Luigi Daniele Contardi, vincitore del Premio "Vivere per gli altri" e prezioso volontario presso il Centro per i Diritti del Malato di Savignano sul Rubicone col fine di per supportare i progetti in ambito socio-sanitario attivi sul territorio. Due serate trascorse all’insegna della convivialità, caldo vin brulè, ciambella, ciccioli e ceci tostati sulla piastra preparati dall’Associazione "Torre" di San Mauro Pascoli e offerti a tutti i presenti. e. p.