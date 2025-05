Una ‘Dolce Estate’ ricca di 100 appuntamenti

Più di tre mesi di eventi, circa 100 appuntamenti di cui 28 serate in piazza Borghesi e 25 nei quartieri, 35 tra associazioni, consulte di quartiere, realtà sportive e culturali, con numerosi cittadini coinvolti nel cartellone estivo 2025. È "La Dolce Estate", una proposta per ogni giorno dell’estate savignanese condensata nell’"Ogni giorno un’emozione da vivere" che accompagna la nuova grafica studiata da Laura Tentoni per il lancio del cartellone. Un’estate incentrata in particolare su musica e cultura e capace di valorizzare non solo le risorse umane e creative ma anche le piazze, gli scorci e gli spazi più suggestivi della città. Momenti di svago, musica e cultura, occasioni di incontro che si aggregano intorno ai grandi eventi ormai consolidati come Il rock è tratto, Savignano Wine, Piadiniamo, La notte bianca, il Sì Fest, Festival di fotografia e, dopo il successo della versione invernale, la grande novità del Teatro in piazza, tre appuntamenti con la stagione estiva curata da Sillaba Teatro Parola, che dal 9 luglio al 7 agosto porterà a Savignano sul Rubicone Umberto Galimberti, Stefano Massini e Roberto Mercadini. Tra i primissimi eventi Il rock è tratto che quest’anno celebra il trentenntale.

Sabato 28 giugno ci sarà il concerto degli Offlaga Disco Pax in piazza Borghesi. Nella stessa serata sul palco Savignano Sound si esibirà Tonino 3000 seguito da Felafel Fazz Familia dj set, eventi a cura di Retropop Live. Hanno detto il sindaco Nicola Dellapasqua, la vicesindaca Stefania Morara e l’assessora alla cultura Roberta Armuzzi: "Per preparare un cartellone come quello che presentiamo oggi serve un anno di lavoro. In pratica appena terminata l’estate si inizia a lavorare agli spettacoli del nuovo anno. La Dolce Estate per noi è essere di Savignano, luogo dove si costruiscono ricordi, un’identità, una comunità coesa dove tutti lavorano e operano per il bene della loro città, con un rilancio particolare di piazza Borghesi. Un cartellone ricco e vario che speriamo accontenti tutti".

L’agenda estiva farà tappa il 4 e il 5 luglio al Savignano Wine che raccoglierà nel centro storico cittadino il meglio della vinificazione romagnola con 40 cantine accreditate. Ospite speciale della due giorni sarà Alessandro Cecchi Paone, per la presentazione del suo libro dedicato a Raimondo di Sangro di Sansevero, mecenate e collezionista d’arte. Con "Piadiniamo La Romagna come una volta", dal 18 al 20 luglio, la Dolce Estate 2025 entrerà nel pieno della fioritura. A corollario dei grandi eventi che culmineranno con la Notte Bianca il 5 e 6 settembre e il Si Fest, festival della fotografia, dal 12 al 14 settembre.

Poi la Biblioteca dei Ragazzi, gli spettacoli in dialetto, i concerti la sera e all’alba e le passeggiate di Savignano Eventi, i burattini del Teatro del Drago, le feste nei quartieri cittadini, l’appuntamento con il Borgo Sonoro e con le serate di jazz, gli aperitivi in inglese dell’Associazione Guide Turistiche della Romagna, le notti sotto le stelle con l’Associazione astronomica del Rubicone, i mercatini. Una Dolce Estate che ogni giorno offre un’emozione da vivere. E anche i quartieri, come è giusto, saranno coinvolti.

Il calendario della Dolce Estate si apre infatti nei quartieri. Domani sera con l’ormai tradizionale festa di fine anno scolastico al Parco Nenni a cura della Consulta del quartiere Rio Salto-Castelvecchio. Venerdì 13 giugno sarà la Consulta del Quartiere Cesare a proporre la festa di quartiere in piazza Falcone alle 19. Con la Festa de Campèt al parco Bastia il quartiere sarà al centro dell’estate tra il 2 e il 9 agosto, grazie all’evento a cura della Pro Loco Bastia aps "Chi burdel de campet".