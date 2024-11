Una domenica al ritmo sfrenato del can can

Il can can al centro commerciale. Al Romagna Shopping Valley di Savignano Mare, domenica pomeriggio, alle 17.30, si terrà in anteprima un grande spettacolo centrato sullo show del Mamì Bistrot. Il "Can Can", la tradizionale danza francese divenuta popolare nel secolo scorso ai tempi della Belle Epoque, viene così riscoperto in chiave moderna e portarla sul palcoscenico saranno le "Cocotte" del Mamì Bistrot di Rivabella, l’unico locale dell’Emilia Romagna in cui è possibile ammirare dal vivo uno spettacolo fedelmente ispirato agli spettacoli del più autentico cabaret parigino. Nella galleria del Romagna Shopping Valley cinque splendide ballerine, con i tradizionali abiti delle lavandaie di Montmartre, si esibiranno in tre mini spettacoli dal vivo, riproducendo le gioiose coreografie della Ville Lumière. Nell’era del digitale e della comunicazione social, con questa originale partnership il Romagna Shopping Valley intende sposare un modello di socialità fatto di contatto e di autenticità, proponendo ai suoi visitatori un format di spettacolo rigorosamente dal vivo in cui non c’è distanza tra pubblico e palcoscenico, con protagoniste ballerine professioniste di alto livello.

Per una domenica pomeriggio la più frequentata galleria commerciale della Romagna si trasformerà in un piccolo Moulin Rouge dove, al ritmo del celebre "galop" della quadriglia, si rivivranno il fascino intramontabile della mondanità parigina e le seducenti coreografie dell’Art Nouveau. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito e la partecipazione è aperta a tutti.

Giacomo Mascellani