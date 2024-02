Una domenica intensa. La capolista a Diegaro

Dal momento che la serie D oggi osserva un turno di sosta, l’eccellenza diventa il primo dei campionati dilettantistici.

Le squadre del cesenate saranno impegnate in scontri assai interessanti.

A Diegaro arriva la capolista Sasso Marconi, i rossoblu di casa vista la classifica non devono avere timori reverenziali.

Il miglior attacco del girone, quello del Sasso Marconi contro la seconda peggior difesa, quella del Diegaro vista cosi sembra scontato l’esito ma il campo a volte sa ribaltare i pronostici. Il Diegaro non può schierare lo squalificato Louati, si inzia alle 14,30 dirige Alban Zadrima di Pistoia.

Anche la Savignanese di Mono Montanari deve assolutamente cercare di vincere, battere il fanalino di coda Bentivoglio può significare almeno lasciare gli ultimi tre scomodi posti.

Il Bentivoglio ha la peggiore difesa del girone, una buona occasione per tornare al gol da parte dei gialloblu di Savignano. Anche qui squadre in campo alle 14,30 dirige Davide Allkanjari di Rimini.

Il Gambettola per difendere il quarto posto appena conquistato deve far fronte alle tante assenze e alle velleità del Castenaso. Fra gli ospiti è squalificato l’attaccante Jammeh, il Gambettola non può schierare Rossi, e non avrà in panchina ne tecnico Bernacci ne il suo secondo, Maurizio Galli. Dirige l’incontro Thomas Sponza di Modena.

Dal canto suo invece, appunto, la Sammaurese oggi osserva un turno di riposo.

I giallorossi grazie alla vittoria di Pistoia sono saliti a quota trentuno: la prossima volta in cui il pubblico potrò vederli scendere in campo sarà domenica prossima al Macrelli, quando arriverà il Prato che viaggia appena sopra i playout: chiaro, quindi, che i toscani hanno solo bisogno di conquistare i tre punti.

Roberto Daltri