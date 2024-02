Una domenica latina con Lollo y la Banda

Oggi dalle 18 alle 21 nel Bar Berardi di fianco allo stadio comunale di San Mauro Pascoli, il gruppo "Lollo y La Banda" terrà un concerto di sound latino con tocchi di reggae. Il gruppo è formato da Lorenzo Benagli di Cesenatico chitarra e voce, Paolo Marini di Cesena percussioni, Andrea Danesi di Gambettola basso, Mirko Serafini di Cesenatico batteria e Lorenzo Rocculi di Gambettola al trombone. Il gruppo Lollo y La Banda è nato nel 2021 in pieno Covid con i musicisti tutti provenienti da esperienze in altre formazioni musicali. Dice Lorenzo Benagli il "capitano" del gruppo: "La nostra nascita è curiosa perchè era il periodo che a causa della pandemia non si facevano spettacoli e come tutti eravamo quasi costretti a stare rintanati in casa. Così abbiamo deciso di dedicarci alla composizione di brani inediti da remoto facendo anche gli arrangiamenti. Abbiamo composto il nostro primo album "Hasta el fin del mundo" edito da Crotalo Edizioni Musicali di Ravenna con dieci brani inediti, nostri, tutti suonati e cantati in spagnolo, in stile caraibico. Così quando abbiamo iniziato a fare concerti in pubblico eravamo già pronti con l’aggiunta di qualche cover che abbiamo selezionato fra i nostri cantanti ispanici preferiti. Per farlo meglio ho studiato spagnolo, mi sono laureato perchè amo profondamente questa lingua. Abbiamo fatto anche un disco singolo uscito nel novembre scorso "El lobo y la luna" che si trova su Spotify. Stiamo preparando il tour estivo e nel frattempo, per tenerci in allenamento, facciamo qualche spettacolo in giro per la Romagna come faremo domenica a San Mauro Pascoli".

Ermanno Pasolini