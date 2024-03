Una domenica risorgimentale

Primo appuntamento delle Domeniche di Primavera organizzate dalla DMC dei Percorsi del Savio. Tema di questa prima visita è Cesena risorgimentale: il percorso di visita unirà i luoghi che la città ha dedicato a chi lottò per la patria, a partire dal Loggiato di palazzo Albornoz e raggiungendo Porta Santi, il Giardino Pubblico e infine il teatro comunale “Alessandro Bonci”, dove echeggiarono le note della libertà. La partenza è prevista alle 10 dall’Ufficio Turistico IAT in piazza del Popolo. La partecipazione ha un costo di 10 euro a persona, si può acquistare il biglietto online. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 0547 356327.