Una donazione anche dagli amici di Reggiolo

A Reggiolo, comune colpito dal territorio emiliano di dodici anni fa, è ancora vivo il ricordo della sofferenza per il disastro e per questo si sente una particolare vicinanza ai cesenati colpiti dall’alluvione. Tanto che l’amministrazione comunale di Reggiolo, rappresentata dal sindaco Roberto Angeli, ha destinato 1.400 euro al fondo donazioni del Comune di Cesena. La consegna dell’assegno è avvenuta nella Sala degli Specchi di palazzo Albornoz alla presenza del sindaco Enzo Lattuca e dell’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri, del sindaco di Reggiolo, accompagnato dall’assessore al volontariato, Aldo Michelini, oltre che da una piccola delegazione, e del gruppo cesenate ‘Gli amici di sempre’ che, a febbraio, ha preso parte al Palio del norcino.

"Sappiamo – commenta il sindaco di Reggiolo – quanto dura sia ripartire dopo eventi di questo tipo. Il terremoto dell’Emilia ha colpito in modo significativo e drammatico il nostro territorio e la generosità degli altri Comuni e delle tante associazioni che si sono adoperate per noi ha reso tutto meno complicato. All’inizio c’è la macchina dell’emergenza, che è fondamentale, ma dopo occorre tirarsi su le maniche per ricominciare con le proprie forze. Se però hai tanti amici al tuo fianco, riparti con più grinta e con l’ottimismo della rinascita. Dodici anni fa a Reggiolo tutti gli edifici pubblici risultavano inagibili, si contavano oltre 400 famiglie sfollate. Memori di tutto questo abbiamo voluto dimostrare solidarietà e vicinanza agli amici di Cesena contribuendo con questa piccola donazione alla ricostruzione. È un modo sincero per rispondere alla solidarietà che ci è stata offerta anni fa e di cui ancora oggi siamo riconoscenti".

"Ogni singola goccia – commenta il sindaco Enzo Lattuca – è ed è stata importante per metterci nelle condizioni di ripartire. Questo sostegno, insieme alle tantissime iniziative di mobilitazione a favore di Cesena e della Romagna, ci ha dato coraggio per ricominciare e per programmare una ricostruzione attenta e capillare su tutto il territorio, dalla collina alla città. C’è ancora tanto lavoro da fare ma grazie a donazioni come questa abbiamo potuto finanziare diversi interventi restituendo alla comunità edifici danneggiati".