Una doppia festa da brivido

"Una Festa da Brivido" oggi e martedì nei due luoghi identitari di San Mauro Pascoli, il centro storico e Villa Torlonia, nel segno del mistero animando il paese con eventi per grandi e bambini. Oggi dalle 16.30 a Villa Torlonia "Addobbi spettrali", un pomeriggio di creazione tra streghe, fantasmi e zucche. A seguire merenda mostruosa. Per prenotazioni 0541.936070. Il clou della festa si terrà martedì dalle 15.30 nel centro storico di San Mauro Pascoli, in piazza Mazzini, con truccabimbi, animazioni di giocoleria e magia, gonfiabili e musica dal vivo.