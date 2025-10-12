"Una famiglia su tre ha ridotto la spesa alimentare"

La contrazione della capacità di spesa dei consumatori, in particolare delle famiglie, preoccupa anche i commercianti. Se ne fa carico Confcommercio cesenate, analizzando nel dettaglio uno studio diffuso dall’Istat. La spesa che le famiglie hanno dedicato ai consumi è rimasta sostanzialmente stabile nel 2024 (2.755 euro rispetto ai 2.738 del 2023), dato che vale anche nel territorio cesenate. "Si tratta di un report - mette in luce Cofcommercio cesenate- che conferma criticità su potere d’acquisto e propensione ai consumi da parte delle famiglie, anche del Cesenate".

Anche nel 2024 le famiglie che spendono di più si confermano essere quelle residenti nei Comuni al centro di aree metropolitane (2.999 euro mensili), con a ruota le famiglie nei Comuni periferici delle aree metropolitane e nei Comuni con almeno 50mila abitanti (2.822 euro). I livelli di spesa più contenuti (2.638 euro) sono appannaggio dei Comuni più piccoli (fino a 50mila abitanti), nei quali si spende circa il 12% in meno rispetto alle aree metropolitane.

"Da segnalare infine - rimarca il direttore di Confcomnercio cesenate Giorgjo Piastra - che anche l’anno scorso una famiglia su tre ha limitato la spesa alimentare nel (31,1%, era il 31,5% nel 2023) e per le bevande (35,3%, dal 35%), mentre la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature: se si escludono quelle che affermano di non sostenere questa spesa (il 4,3% di tutte le famiglie residenti), la quota di chi ha provato a ridurla è addirittura del 47,5% %. Sostanzialmente invariata la quota di famiglie che dichiarano di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità (il 78,6%, era il 79,1% nel 2023) e alla cura e igiene personale (il 63,3%, come nel 2023)".