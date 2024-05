Una festa con mille invitati. Dionigi: "Ecco l’anima dello sport"

Il PanathlonGiochiamo da 28 anni è il marchio di fabbrica dell’attività che il Panathlon Club Cesena svolge per la crescita e l’avviamento dei bambini e delle bambine allo sport nel nome del divertimento e del gioco. Così è stato anche sabato scorso per il saggio finale nel gremito (numerose le famiglie) Centro Sportivo di Martorano dove un migliaio di ragazzini e ragazzine delle scuole materne e primarie di Cesena e comprensorio, indossando magliette e cappellini colorati, sono stati impegnati nei percorsi in un pomeriggio di festa e gioco. Ha rappresentato l’atto finale di un percorso collaudato che per tre mesi ha visto nelle scuole della zona al lavoro uno staff di professionisti del Panathlon Cesena specializzato nell’insegnare l’attività motoria e che ha coinvolto circa duemila alunni. Dionigio Dionigi, presidente del Panathlon Cesena, ribadisce l’importanza di PanathlonGiochiamo da sempre tra i fiori all’occhiello delle manifestazioni del sodalizio: "Vedere spettacoli come quello di sabato a Martorano con un migliaio di bambine e bambini coinvolti, premiati anche con una medaglia ciascuno, e le famiglie appassionate e soddisfatte fa capire quale sia lo spirito del nostro Panathlon. Continueremo su questa strada, l’idea infatti è stata del nostro compianto socio Franco Urbini, 28 anni fa, autentico uomo di sport".

PanathlonGiochiamo Memorial Franco Urbini e Fulvio Zuccheri (l’ex calciatore professionista che della manifestazione è stato indimenticabile istruttore) ecco la dizione completa di un’iniziativa alla quale sabato erano presenti sia il vicesindaco Cristian Castorri che le famiglie Urbini e Zuccheri. Alle premiazioni non mancavano il presidente dell’Associazione Romagnola Ricerca Tumori (Arrt) Nevio Zaccarelli e quello del Credito Cooperativo Romagnolo Roberto Romagnoli. Un progetto così importante e impegnativo sotto qualsiasi aspetto è stato sostenuto grazie anche al Comune di Cesena, a Romagna Iniziative e alla Cbr di Rimini (Cooperativa Braccianti Riminesi). Ora si lavora già per il prossimo anno.