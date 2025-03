Una festa della donna a cinque stelle nella spa del Da Vinci

Il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l’unico albergo a cinque stelle della provincia di Forlì-Cesena, apre le porte anche alle persone che non soggiornano. In occasione dell’8 marzo, la catena Batani Select Hotels, ha pensato ad una serata unica, nella spa, con aperitivo a buffet, per trascorrere un momento speciale e regalarsi una coccola di benessere. L’appuntamento esclusivo, della durata di circa due ore, include l’ingresso alla piscina interna riscaldata con acqua agli oligoelementi arricchita da cascate e sedute idromassaggio, disponibile fino alle 23; l’ingresso al centro benessere Dolce Vita Spa, sauna finlandese, biosauna, bagno di vapore, docce emozionali con percorso Kneipp, cascata di ghiaccio e cromoterapia. È previsto un aperitivo a buffet con una consumazione alcolica per persona.