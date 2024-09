Una festa per i dieci anni: "Noemi in Italia è felice"

"Oggi Noemi compie 10 anni e abbiamo organizzato una grande festa in campagna a casa dei nonni con 40 invitati, tra cui gli amichetti di scuola e del centro estivo". Filippo Zanella, il padre della bambina sottratta dalla madre polacca e portata in Polonia nel settembre del 2021, racconta i momenti vissuti assieme alla piccola finalmente tornata nella sua casa di Cesena a inizio giugno. Per tre anni il padre cesenate non ha avuto notizie della figlia. In Polonia non risultava iscritta a scuola nè affidata alle cure di un medico. Zanella si è recato per diversi mesi nello stato polacco con un investigatore e, grazie anche all’aiuto di un ’angelo custode’ (una persona misteriosa che ha comunicato la posizione esatta della piccola Noemi) ha ritrovato la bambina e l’ha riportata a Cesena. Per la risoluzione del caso si erano mobilitati anche l’amministrazione comunale e le autorità consolari italiane.

"In questi tre mesi trascorsi a Cesena – dice Filippo Zanella – Noemi ha ritrovato le sue amichette di scuola e si è fatta nuovi amici. Si è velocemente riabituata alla sua vita da bambina e ha partecipato a un centro estivo e ai corsi di ginnastica artistica. Io e i nonni abbiamo cercato di farle recuperare i tre anni di bambina che purtroppo non ha potuto vivere perché è stata sistematicamente preclusa da ogni attività relazionale con i bambini della sua età. Ricordiamo che la madre la mattina la lasciava a casa da sola in un paesino al confine della Polonia, mentre al pomeriggio la portava in chiesa per 4 o 5 ore a pregare. Noemi ora è una bambina felice e molto attiva e ha reimparato in fretta l’italiano".

Noemi è stata rapita dalla madre pochi giorni dopo il suo settimo compleanno. Filippo Zanella ha denunciato il rapimento e il giudice gli ha dato ragione intimando alla mamma della bambina di riportarla in Italia. Zanella ha reso pubblica la vicenda e si è rivolto anche al tribunale Polacco che ha confermato le sue ragioni. Il ritrovamento della piccola è avvenuto il 5 giugno nella città di Rzesxòw ai confini della Polonia vicino all’Ucraina dove la piccola viveva con la madre in semiclandestinità.

"La madre di Noemi mi ha chiesto con molta arroganza di parlare con la piccola – dice Filippo Zanella –. C’è un’ordinanza del giudice che impedisce alla madre di avere qualsiasi contatto con la figlia salvo che intraprenda un percorso con i servizi sociali. Mi dispiace, perché so quanto soffre un bambino senza un genitore, ma bisogna anche che questo genitore dimostri di voler il bene della figlia".