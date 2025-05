‘Una finestra sulla città’ aperta dagli studenti del Garibaldi-Da Vinci

Alla Biblioteca Malatestiana di Cesena è in corso la mostra progetto ‘Una finestra sulla città: progetto di un padiglione espositivo’. L’attività è stata realizzata in collaborazione con l’indirizzo ‘Costruzioni Ambiente e Territorio’ dell’Istituto Tecnico ‘Garibaldi-Da Vinci’ di Cesena e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Bologna. Il progetto consiste nella realizzazione di una mostra per l’esposizione di soluzioni progettuali di padiglioni espositivi. Pensati per cinque piazze del Comune di Cesena, i padiglioni saranno destinati alla promozione di importanti luoghi ed edifici della città.

Il lavoro si è svolto in collaborazione con l’istituto tecnico ‘Garibaldi-Da Vinci’ e il corso di Laurea in Architettura sede di Cesena dell’Alma Mater Studiorum di Bologna. Gli alunni delle classi 3^B e 3^O, 2^B e 2^C della scuola secondaria di primo grado ‘Viale della Resistenza’ si sono occupati della stesura di schede di analisi di importanti progetti di padiglioni espositivi e, successivamente, della realizzazione di modelli architettonici. Questi hanno costituito i riferimenti che un gruppo di studenti del corso CAT, nella settimana individuata per il workshop, ha utilizzato nella progettazione dei padiglioni espositivi. Per la realizzazione dei modelli architettonici gli alunni della scuola secondaria di primo grado si sono avvalsi dell’aiuto degli esperti di Architettura.