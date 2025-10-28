"Una gang responsabile dei furti: vanno allontanati"

Sui problemi legati alla microcriminalità in riviera ieri è intervenuto il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha incontrato molti residenti. "Dopo una stagione estiva senza problemi di rilievo come confermato anche dalla Questura – ha detto –, a fine settembre e nelle prime settimane di ottobre abbiamo registrato una serie di furti ad attività, abitazioni e automobili, nelle ore notturne e ad opera probabilmente dello stesso gruppo di malviventi. Si tratta di giovani di origine straniera ma quasi tutti residenti in zona da tempo, che sono già stati fermati e denunciati dai carabinieri della Stazione di Cesenatico e sono stati fermati anche dalla Polizia locale di Cesenatico. Come amministrazione comunale, auspichiamo che presto grazie al cumulo di denunce possano essere allontanati dal territorio comunale e assicurati alla giustizia. In questi giorni ho incontrato cittadini e imprenditori preoccupati per i continui episodi di furto e per aver visto queste persone tornare in libertà subito dopo il fermo. A tutti i cittadini mi sento di dire che non devono aver paura nel denunciare alle forze dell’ordine ogni episodio o movimento sospetto, perché soltanto in questo modo potremo fermare questa serie di furti. Confido che con l’aiuto delle forze dell’ordine saremo in grado di fermare questi fenomeni".

g. m.