Una giornata con James Joyce

"Ulisse" di James Joyce è un testo epocale che vanta estimatori in tutto il mondo, appassionati a tal punto da dedicare all’opera un giorno all’anno. E’ il 16 giugno – il ‘Bloom’s day’ – giornata che ripercorre le avventure del protagonista del romanzo caposaldo della letteratura contemporanea europea. L’appuntamento verrà celebrato anche a Cesena al Teatro Bonci e alla Rocca Malatestiana. Il programma avrà inizio al mattino, alle ore 10:30, con la presentazione del libro fresco di stampa “Poeti romagnoli d’oggi e James Joyce” a cura di Franco Pollini (Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2023), promossa dal Circolo culturale “Giordano Pollini” e dal Comune di Cesena, con il patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, insieme a Jazzlife MicaPoco APS e Le crete di Montenovo.

Il libro è la prima nuova pubblicazione della Società Editrice “Il Ponte Vecchio” dopo la drammatica alluvione del 16 maggio. Sono opera dell’artista cesenate Ilario Fioravanti gli acquarelli usati per la copertina e un straordinario inserto, interno all’opera. L’editore Roberto Casalini sente il libro come un segno del destino: "Franco Pollini – commenta – mi fu accanto quando – in un’altra stagione della vita – lavorammo alla rifondazione del sistema dei servizi culturali di Cesena. Ed ora, ugualmente, ci muoviamo insieme, nella nuova età del post-diluvio e in un libro, come altre volte è accaduto, chiamando a raccolta i poeti romagnoli, nato con la complicità di quanti, nella parola, trovano il modo di progredire umanamente". Alla sera, alla Rocca Malatestiana, dopo una degustazione organizzata dai gestori dello spazio ristorante dalle 20:00 per la quale è necessaria la prenotazione (tel. 3668274626), i contenuti del libro saranno approfonditi dapprima con un dialogo tra Marino Biondi e Gabriele Marchesini sull’opera di Joyce, con un riferimento diretto ai testi introduttivi da loro redatti, e poi con la lettura di alcuni passi dei contributi dei poeti e scrittori presenti all’incontro.