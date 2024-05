Una giornata contro le emicranie

L’Azienda Usl della Romagna aderisce all’iniziativa promossa dalla Fondazione Onda ETS, in occasione della Settimana nazionale dedicata al mal di testa. Nella giornata di lunedì 27 maggio 2024, il Centro Cefalea di Forlì-Cesena, in occasione della seconda edizione dell’(H) Open Day dedicato all’emicrania, offre consulenze telefoniche, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, contattando il recapito telefonico diretto 0543-735349. L’emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12 per cento degli adulti in tutto il mondo 1 , con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, comportando dunque un altissimo costo umano, sociale ed economico. Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di questa iniziativa è dunque quello di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi, e un accesso dunque tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.