Una giornata dedicata all’intercultura: "Conoscere significa vincere le diffidenze e accogliere"

Il 21 febbraio all’IC Giulio Cesare si è celebrato ’A day for all’, una giornata dedicata all’intercultura, condivisa con alcuni ragazzi spagnoli, ospiti per l’intera settimana nella nostra scuola. Per celebrare l’arrivo dei 15 studenti provenienti dal Ceip Sierra Nevada, la scuola secondaria di I grado Giulio Cesare ha organizzato un’attività durante l’orario scolastico. La festa si è tenuta presso il Campetto Sportivo, adiacente all’ingresso sul retro dell’Istituto. È stato un vero e proprio momento di festa. I docenti di musica insieme ad altri professori hanno suonato gli inni dei paesi coinvolti nello scambio interculturale: Spagna e Italia; concludendo con la melodia che ci accomuna tutti, l’inno europeo. La dirigente scolastica Catia Valzania e il sindaco Filippo Giovannini hanno aperto i festeggiamenti con un meraviglioso discorso sulle diversità etnico culturali che ci valorizzano, e hanno fatto presente che finalmente si possono riprendere questi scambi internazionali, che sono importantissimi per la crescita e la formazione degli studenti. "Conoscere significa vincere le diffidenze e accogliere – ha detto il sindaco Giovannini –. Complimenti alla scuola che ha saputo dare queste occasioni ai nostri ragazzi e ai docenti che si spendono personalmente, spesso oltre orari e mansionari". La cerimonia è continuata con la consegna di coccarde e un piccolo souvenir, creato nel laboratorio di ’Taglio e Cuci’, realizzate dagli studenti partecipanti per gli spagnoli, come ricordo di questo Erasmus in Italia. La festa si è conclusa con alcuni giochi sportivi, come Ruba Bandiera.

Cecilia Zamagni 3D