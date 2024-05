Una giornata per famiglie al parco ecologico

SAVIGNANO

A Fiumicino di Savignano sul Rubicone oggi grande attesa al Parco Ecologico del Rubicone con l’evento "Per... fare un albero", una giornata dedicata alle famiglie e ai più piccoli. L’intento è unire il divertimento e le attività all’aria aperta per scuole, bambini e famiglie e avvicinare i ragazzi all’educazione ambientale e ad una nuova cultura nel segno della sostenibilità e dell’ecologia. Con questo spirito il Parco Ecologico del Rubicone, presentato nel novembre 2023, a Savignano sul Rubicone, zona Fiumicino, in un’area adiacente il fiume, ospiterà una nuova iniziativa in programma oggi. Dalle 11 alle 19, grandi e piccoli potranno vivere una giornata a stretto contatto con la natura grazie a "Per...fare un albero": pic-nic e attività all’aperto per giocare, leggere, imparare, in compagnia. E’ formato da 30 mila mq di campagna e nuove aree boschive, 110 orti per le famiglie, un bosco naturale con 700 piante, un bosco con alberi da frutto antichi, un’area con 300 arbusti per farfalle e insetti, camminamenti e aree relax, e 2 aule didattiche per lezioni di ecologia e riuso per le scuole. Spiega Stefano Bellavista, amministratore di Unica Reti: "Attraverso l’educazione ambientale, il Per vuole offrire opportunità di apprendimento e sensibilizzazione sull’importanza della conservazione ambientale".

e. p.