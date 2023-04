Una giornata storica: il presidente Mattarella visita Cesena il 2 maggio

Cesena, 15 aprile 2023 – Il libro degli annali cittadino è già aperto in attesa dell’aureo sigillo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Cesena la mattina di martedì 2 maggio, per la prima volta come capo dello Stato. Il secondo presidente della Repubblica accolto in città dopo Oscar Luigi Scalfaro nel 1997. Lo hanno annunciato il sindaco Enzo Lattuca, il presidente di Cesena Fiera Renzo Piraccini e il consigliere regionale Massimo Bulbi (Pd) nel palazzo comunale.

"Il presidente legherà la sua visita all’avvio di Macfrut che si svolgerà a Rimini dal 3 al 5 maggio – ha informato il sindaco – e che quest’anno compie 40 anni. Saranno tre i luoghi in cui il capo della Stato si recherà e non necessariamente in questo ordine: piazza della Libertà dove Mattarella incontrerà operatori del settore agroalimentare in un contesto che riprodurrà una sorta di Macfrut in formato ridotto; il teatro Bonci in cui si terrà un evento legato al settore agroalimentare con vari interventi da parte di esponenti della filiera e del settore economico e infine la Biblioteca Malatestiana in cui il presidente potrà visitare il nostro tesoro artistico".

Gli ottocento posti del Bonci verranno riempiti ’ad invito’ da partecipanti del mondo economico e istituzionale. Non ci sarà un vero e proprio momento di incontro tra il capo dello Stato e i semplici cesenati, ma verosimilmente potrà avvenire in modo informale nel passaggio da un luogo all’altro della vista, che si esaurirà nella mattinata, prima del rientro al Quirinale.

"Grazie agli ottimi uffici del consigliere regionale Bulbi – ha proseguito Lattuca – la città avrà una giornata storica come quella del 27 luglio 1997 quando Cesena registrò la visita dell’allora presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro". Gli ottimi uffizi sono i rapporti che Bulbi coltiva con Mattarella, sin dai primi anni Ottanta, ai tempi della comune militanza nella Democrazia Cristiana.

Il 40° Macfrut non poteva avere anteprima più insigne. "Anche se la fiera da otto anni si svolge a Rimini – ha rimarcato il presidente Piraccini – conserva l’anima cesenate dove la manifestazione si è svolta per 32 anni. In realtà sarebbe la 41^ edizione, visto che nel 2020 si svolse online. Qui il settore agroalimentare e avicolo è all’avanguardia con tre imprese leader come Amadori, Martini e Guidi. È un grande onore poterlo presentare al nostro presidente Mattarella".