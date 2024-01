Una giornata sul filo della Memoria. Passeggiate tra i Giusti cesenati

Ieri, Giornata della Memoria istituita per non dimenticare le vittime dell’Olocausto, il Comune di Cesena (in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana, l’Istituto storico della Resistenza e il Centro Pace) ha organizzato una serie di iniziative pensate proprio per rendere omaggio alle vittime della follia nazifascista. La mattinata si è aperta alle 10.30 con un percorso guidato da Porta Santi: attraverso una passeggiata tra vie e piazza del centro città, sono state raggiunte le nove pietre d’inciampo che portano i cognomi Saralvo, Forti e Jacchia. Sono i cittadini ebrei deportati da Cesena tra il 1943 e il 1944 e che hanno perso la vita nel campo di concentramento di Auschwitz. La camminata è terminata alle 12 in piazza Almerici dove il prefetto Rinaldo Argentieri e il vicesindaco Christian Castorri hanno posato una corona alla lapide dedicata ai concittadini ebrei deportati negli anni 1943-44. Alla celebrazione hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine, associazioni e cittadini, compresi vari esponenti politici dei diversi schieramenti. Nel pomeriggio è stato organizzato un altro percorso guidato, in questo caso dal titolo ‘I giusti di Cesena: storie di salvezza sulla via del Monte’. Con partenza dall’ufficio turistico, il gruppo ha camminato lungo il percorso degli antichi pellegrini, ricordando alcuni luoghi della memoria cesenate e della vita di don Odo Contestabile, nominato Giusto fra le Nazioni. L’itinerario si è concluso all’abbazia benedettina di Santa Maria del Monte salendo la storica via delle Scalette, fino ai luoghi dove visse per anni il monaco che salvò sei persone ebree dall’Olocausto.

Le iniziative legate alla Shoah (avviate già dal 13 gennaio) si concluderanno domani alle 17 nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana, quando lo storico Carlo Greppi presenterà il suo ultimo libro ‘Un uomo di poche parole. Storia di Lorenzo, che salvò Primo’ (Editori Laterza, 2023). L’incontro, a ingresso libero, sarà introdotto da Tommaso Di Nicola del Centro Pace Cesena, che dialogherà con l’autore.

l.r.