Una ‘grattata’ da 300mila euro: "La vincitrice comprerà una casa"

Una casa come regalo di Natale. Il 2024 comincerà sotto i migliori auspici per una famiglia cesenate che nei giorni scorsi è stata baciata dalla dea bendata in uno di quei modi che cambiano la vita: vincendo 300.000 grazie a un gratta e vinci ‘Il Miliardario’. Il colpo grossissimo è stato messo a segno nel bar edicola ‘Oasi Blu’ gestita dai fratelli Silvia e Davide Baldacci nella zona del Centro Coming. "E’ stata un’emozione forte per tutti – raccontano i due titolari – I fatti risalgono a circa un mese fa, ma la fortunatissima vincitrice ci aveva chiesto di non comunicare subito la notizia, per darle il tempo di ‘metabolizzare’ quanto accaduto. Ovviamente lo abbiamo fatto, scegliendo di esporre il cartello soltanto nelle ultime ore". L’identità della vincitrice è sconosciuta e gli stessi titolari del punto vendita non la conoscono personalmente: "La abbiamo vista qualche volta, ma non fa parte del gruppo di clienti abituali. Nemmeno sappiamo come si chiama. Aveva acquistato un gratta e vinci da 5 euro ed era uscita dal locale. Pochi minuti dopo però è tornata, visibilmente emozionata, ripetendo che aveva vinto. Abbiamo controllato anche noi e in effetti sì, la sua schedina valeva 300.000 euro". La donna baciata dalla fortuna ha raccontato a quel punto di vivere in affitto insieme alla sua famiglia, con due figli piccoli. "Si è commossa, ma non ha avuto esitazione: quella somma la investirà per acquistare una casa di proprietà. Siamo davvero contenti e le auguriamo che dopo questo bellissimo momento lei e i suoi cari possano continuare a realizzare i loro sogni".

Luca Ravaglia