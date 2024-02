Una lettera che nessuno leggerà. La danza di D’Agostin al Bonci

Best Regards di e con Marco D’Agostin, in scena stasera alle 20.30, al Bonci, col pubblico sul palco, è il terzo e ultimo spettacolo della rassegna "L’altro sguardo-Nuovi linguaggi della scena" ed è compreso nel focus sulla drammaturgia fisica Carne a cura di Milena Lucenti. Coreografo e danzatore, Marco D’Agostin, Premio Ubu 2018 e 2023 e Premio Riccione speciale per l’innovazione drammaturgica 2023, con Best Regards celebra la memoria di Nigel Charnock, talentuoso performer, geniale ballerino, regista e coreografo e fondatore di DV8 Physical Theatre, scomparso nel 2012 a soli 54 anni. Lo spettacolo si apre su di un palco vuoto, la cui terza parete è delimitata da una tenda a listarelle di luci al led. Marco D’Agostin, microfono in mano, chiacchiera, canticchia, ritma le parole come se stesse provando, ma già quello è l’incipit di una performance fatta di energia, desiderio, volontà, gli stessi ingredienti che appartenevano a Nigel Charnock, cui D’Agostin indirizza una lettera che mai potrà essere letta dal destinatario e alla quale lo stesso mai potrà rispondere.

"Il mio incontro con Nigel, avvenuto nel 2010 – racconta D’Agostin – ha segnato in modo netto il mio modo di pensare la danza. Lui rappresentava ai miei occhi la possibilità che in scena tutto potesse accadere ed esplodere. In lui tutto era energia, desiderio, volontà". L’invio di quella missiva ricalca quella che Wendy Houstoun scrisse allo Nigel Charnock, amico e collega, pochi giorni prima che lui morisse, e che il destinatario non lesse mai. "Dear N, you were too much". Così iniziava la lettera mai recapitata e Best Regards "è un modo per dire: Dear N, I wanted to be too much too (Caro N, anch’io volevo essere troppo)". Una lettera impossibile, eppure potente, efficace, e che da questo presente D’Agostin rivolge a tutti gli spettatori un invito: "cantiamo assieme di una nostalgia che ci riguarda, noi che non siamo arrivati in tempo per dire quello che volevamo. All’ombra del tempo scaduto, e sotto la luce che Nigel continua a proiettare sulla scena di chi oggi danza, facciamo risuonare un ritornello martellante, spieghiamo di fronte ai nostri occhi un foglio bianco e chiediamoci: come la cominciamo, questa lettera impossibile?".

Best Regards è un assolo appassionato che, attraverso la scrittura e la danza si interroga su quale sia il ruolo e il funzionamento della memoria, interpellando e coinvolgendo empaticamente l’anima dello spettatore. Coprodotto da Ert, Van, Klap Maison pour la danse à Marseille, Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble, è stato presentato con successo in vari paesi europei. Dopo lo spettacolo, è programmato un incontro con D’Agostin per il ciclo Conversando di teatro moderato da Stefano Tomassini, docente di Studi di danza e coreografici all’Università Iuav di Venezia.