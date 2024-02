Una lezione contro il cyberbullismo al Liceo linguistico ‘Ilaria Alpi’

Al Liceo Linguistico Statale ‘Ilaria Alpi’ si è celebrata la Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyber-bullismo con la collaborazione della Polizia di Stato. Una lezione fuori dall’ordinario per gli studenti di sette prime liceali che ha visto impegnati come relatori di eccezione i poliziotti del Commissariato di P.S. di Cesena in occasione della giornata Mondiale contro bullismo e cyber-bullismo. La Polizia di Stato è infatti da sempre in prima linea in iniziative di sensibilizzazione e di cultura della legalità soprattutto tra i giovani, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, al fine di contrastare questo fenomeno. Durante l’incontro si è voluto coinvolgere i giovani studenti sulle tematiche del bullismo, cyber- bullismo e sull’importanza di un uso consapevole degli strumenti informatici e in particolare dei social. I poliziotti hanno illustrato il fenomeno del bullismo, spiegando quelle che sono le condotte più frequenti e quali sono gli strumenti per difendersi a disposizione dei giovani. Ci si è soffermato in particolare sul peso che alcune condotte soprattutto sui social-media possono avere nella vita dei ragazzi e di quali possono esserne gli effetti. L’incontro ha suscitato l’interesse da parte dei giovani ascoltatori che hanno interagito con i poliziotti, ponendo loro numerose domande e aprendo dibattiti sulle tematiche trattate. I poliziotti del Commissariato di Cesena hanno inoltre spiegato in cosa consiste il loro intervento operativo nel contrasto a questi fenomeni, riportando anche le esperienze che tutti i giorni sono chiamati ad affrontare durante il loro lavoro.