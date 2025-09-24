Una lezione da Nobel. L’economista Acemoglu:: "Si parte dai territori"

Fattore R, il Forum economico della Romagna, va a lezione dal Premio Nobel Daron Acemoglu. "La questione dello sviluppo economico è al centro dell’attenzione di tutti – è la sua analisi - sia delle nazioni che delle regioni, ma tutto inizia, sostanzialmente, a livello locale. Lo sviluppo regionale è quindi essenziale per la prosperità di una nazione e delle persone che la compongono. Nei miei 30 anni di ricerca su questo argomento, mi sono concentrato sulle istituzioni, su come queste creano ambiente favorevole agli investimenti, all’innovazione e alle nuove iniziative, il che stimola la crescita economica. Lo stesso vale per le regioni di maggior successo in tutto il mondo, ma gli investimenti da soli non bastano. Devono essere investimenti adeguati, che sfruttino il capitale umano e il talento e che producano innovazione".

L’occasione per ascoltare il punto di vista di Acemoglu è stato l’incontro avvenuto nei giorni scorsi in vista della partecipazione del Premio Nobel 2024 alla prossima edizione di Fattore R, in programma al Teatro Bonci a Cesena venerdì 26 settembre. "Le piccole e medie imprese sono spesso una linfa vitale per questo tipo di attività – ha aggiunto - ma molte regioni in tutto il mondo soffrono della mancanza di un adeguato sostegno istituzionale, di reti sociali, di forza lavoro qualificata e di altri fattori che dovrebbero invece essere alla base dello sviluppo economico. La questione fondamentale per il futuro è come le piccole e medie imprese, nonché le grandi aziende, possano sfruttare le nuove tecnologie, essere competitive in un’economia globale e utilizzare i talenti sui quali investono in modo creativo per creare nuovi servizi e prodotti. Desidero condividere con voi ulteriori riflessioni su questo tema, perché so essere fondamentale per lo sviluppo dell’Italia come Paese, ma anche per l’Emilia Romagna, e spero che questo sia solo l’inizio di uno scambio di idee continuo. Ne riparleremo dunque il 26 settembre in occasione dell’appuntamento con Fattore R".

Già nel corso del primo incontro avvenuto tra gli organizzatori del Forum e il Premio Nobel sono emersi spunti e contenuti che hanno permesso di ‘scattare una fotografia’ del distretto economico sociale della Romagna, terra divisa in 73 Comuni e che conta complessivamente un milione di abitanti, con un valore aggiunto tra i 35 e i 40 miliardi di euro realizzato grazie alla presenza di 100mila imprese. Un’area economica solida e resiliente che in particolare in queste anni è alle prese con la sfida dell’innovazione per poter competere con successo anche sui mercati mondiali.

A tracciare il panorama economico in occasione del primo incontro con Acemoglu, sono stati il Presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, il segretario generale della Camera di Commercio Ferrara Ravenna Mauro Giannattasio e il consigliere di Cesena Fiera con delega a Fattore R Lorenzo Tersi. Entrando nello specifico del programma di venerdì 26 settembre, Daron Acemoglu, tra i dieci economisti più citati al mondo, interverrà al Forum al Teatro Bonci con una lectio magistralis ponendo il focus sul piano economico mondiale in relazione al quadro territoriale della Romagna. La sua presenza a Fattore R si inserisce sulla scia di importanti contributi già forniti in passato da altri Premi Nobel ed economisti di fama mondiale come Michael Spence (edizione 2021), Joseph Stiglitz (2020) ed Eric Maskin (2018). La prima edizione, quella data 2017 vide invece la presenza di Jean-Paul Fitoussi, scomparso nell’agosto del 2022.