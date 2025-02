Una lotta senza quartiere ai padroni ’sporcaccioni’

I cani sono la gioia di molte famiglie, tante coppie e anche parecchie persone single. Generalmente le attenzioni nei confronti degli amici a quattro zampe sono tante e spesso c’è il rischio di andare troppo oltre, di "umanizzare" le bestiole, quando invece per far star bene un cane lo si deve semplicemente rispettare e trattare proprio come un cane. Non esistono infatti "cani da spiaggia", "cani da ristorante" e nemmeno "cani da carrozzina", ma ci sono tante persone che evidentemente la pensano diversamente. E’ dunque una questione di punti di vista e tutte le opinioni vanno rispettate, purchè si faccia il bene delle bestiole.

Una cosa invece è certa e oggettiva: i padroni dei cani hanno il dovere di tenere puliti gli amici a quattro zampe e di tenere puliti anche gli spazi dove i cani fanno i bisogni. Invece, purtroppo, ci sono ancora dei padroni che non ritengono sia un loro dovere raccogliere le deiezioni. Questo causa degrado ed un’alta percezione di sporco che è reale. Sono situazioni che indignano molti cittadini e lettori, come Roberto Palazzi, il quale si lamenta dei padroni maleducati dei cani e ci ha inviato delle foto di luoghi dove le deiezioni delle bestiole causano appunto degrado.

Le immagini sono riferite all’area del porto canale, il "salotto buono" di Cesenatico, dove ci sono parecchi residenti e commercianti che si lamentano. A due passi stessa cosa accade nei pressi di San Giacomo e del teatro comunale. Rimanendo in centro, non sono risparmiate neppure piazza delle Conserve e largo Cappuccini, dove ci sono la chiesa dei frati, la sede della Croce Rossa, il palazzo di via Saffi e il Teatro all’Aperto. Anche qui, purtroppo, tutti i giorni si sono sgraditi "ricordini" delle bestiole e tutti puntano il dito sui padroni.

Spostandoci nella zona mare, situazioni simili si trovano in viale Anita Garibaldi, viale Carducci e nei Giardini al Mare. In viale dei Mille, l’importante strada che corre parallela al lungomare, ci sono parecchie persone maleducate e in più occasioni l’imprenditore Marco Galassi, titolare del noto ristorante pizzeria Cinemà, ha affisso anche dei cartelli, per ricordare ai proprietari delle bestiole quelli che sono dei doveri elementari. Altre importanti strade dove i cittadini si lamentano sono viale Roma, viale Trento e viale Torino.

Anche nella zona di Boschetto ci sono parecchi maleducati, che non risparmiano l’ingresso dell’ospedale e la vicina chiesa parrocchiale. Anche via Gastone Sozzi è interessata ai "ricordini" delle bestiole, come ci hanno segnalato alcune persone che lavorano nella scuola media, allo stadio comunale e dove ci sono i moduli della scuola elementare di via Saffi. Sono persone che raccolgono loro, per non far sporcare bambini e insegnanti. Impariamo da loro.

Giacomo Mascellani