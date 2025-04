Una madre contro la ’ndrangheta. Venerdì la storia di Lea Garofalo

Lea Garofalo nasce il 24 aprile 1974 a Petilia Policastro, in provincia di Crotone, in una famiglia vicina alla ‘ndrangheta. A soli 35 anni, la sera del 4 novembre 2009, viene assassinata a Milano per aver cercato di opporsi alle attività mafiose del compagno e della sua famiglia. Venerdì alle 17 la sua storia sarà raccontata e condivisa nell’aula magna della Biblioteca Malatestiana. Interverranno Ilaria Ferramosca, autrice del libro edito da Becco Giallo Editore, Vincenza Rando, testimone, e lo storico Luca Gulisano. L’evento è presentato nell’ambito del ciclo di conferenze ‘Disegni di mafie. Storie di donne e uomini contro la criminalità organizzata’ promosso dal Comune, Biblioteca Malatestiana, Istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena, in collaborazione con Becco Giallo, l’Associazione Libera Forlì-Cesena, Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzioni, Istituto Nazionale Ferruccio Parri. La sua storia coraggiosa è stata raccontata del film Lea di Marco Tullio Giordana. Evento ad ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni contattare lo 0543 28999 oppure scrivere a istorecofo@gmail.com.