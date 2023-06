Una maglietta per gli alluvionati

Oggi si conclude l’edizione 2023 del Memorial Francesco, il grande torneo internazionale di calcio giovanile, che si disputa nei principali campi sportivi di Cesenatico e di Cervia, dove si affrontano 250 squadre per un totale di 626 partite. È una manifestazione sportiva che porta sulla costa 10mila arrivi, in quanto assieme ai bambini e ragazzi calciatori, soggiornano negli alberghi anche parecchi genitori e accompagnatori delle squadre. L’evento, organizzato da Adriasport in collaborazione con il Bakia Cesenatico, sostiene le popolazioni colpite dall’alluvione attraverso la vendita delle t-shirt "Forza Romagna #tinbota".