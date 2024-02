Una make-up artist cesenate a Sanremo

C‘era anche una make-up artist cesenate dietro le quinte del Festival di Sanremo: Valeria Lanza, esperta in trucco di scena che vanta una brillante carriera su alcuni dei palchi più famosi d’Italia, tra cui l’Arena di Verona. Dopo aver lavorato per Sanremo Giovani, dove ha truccato Ghali e Ignazio de “Il Volo”, Valeria è tornata all’Ariston in veste di make-up artist e hairstyle con lo staff Paolo Demaria Patrizia Anno partnership Ciro Coppola Diffitalia group. Ha seguito il particolare il make-up del coro Artemia e il make-up di Nek e Renga.