"Una manovra che serviva"

Fabrizio Ghidini è il presidente di Federconsumatori dell’Emilia-Romagna. "L’aumento delle tasse non fa piacere a nessuno, perché c’è una situazione già pesante per le famiglie. Va però detto che la Regione aveva di fronte a sè un bivio: ossia gestire una riduzione delle risorse limitando i servizi, o fare qualcosa di diverso. I modi per reperire le risorse sono quelli che conosciamo: aumentare Irpef, Irap, bollo auto, ticket sanitaraio. La Regione, con questa manovra, si assume una grande responsabilità nei confronti dei cittadini, perché, in un momento di difficoltà profonda per famiglie e imprese, si va a chiedere loro uno sforzo. La Regione, dal punto di vista dell’equità, ha fatto un’operazione che serviva e che ci sta, perché ci sono esenzioni per le fasce più deboli".