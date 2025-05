Una marea di magliette gialle per sostenere i piccoli pazienti

Davanti a tutti, i primi a partire al segnale dello start sono stati i dottori clown del progetto ‘i Nasi Rossi del Dottor Jumba’. Subito dietro di loro sono arrivati gli oltre duemila partecipanti che hanno scelto di essere protagonisti alla ‘Stracesena’, una corsa non competitiva o anche solo una passeggiata tra le strade e le prime colline della città organizzata da Matilde Studio, Uisp e Saraghina Group col patrocinio del Comune e pensata come sempre per unire al piacere di tenersi in forma in compagnia, l’importanza di sostenere progetti benefici del territorio. Il riferimento al passato è d’obbligo, visto che quella del 2025 è la nona edizione della manifestazione, che negli anni ha porto a raccogliere complessivamente circa 90.000 euro coinvolgendo oltre 14.000 partecipanti. Quest’anno i numeri non sono stati da meno, anzi. Il bel tempo e l’ormai apprezzatissima formula dell’evento hanno portato a colorare piazza del Popolo, punto di partenza del gruppo, col giallo delle magliette dei partecipanti. Una marea canarina che da sola valeva come validissimo biglietto da visita dello spirito della comunità cesenate. Si poteva scegliere tra una passeggiata di 5 chilometri e una corsa di 12, in ogni caso sempre con l’arrivo alla Rocca Malatestiana. Il costo di iscrizione era di 10 euro (gratuito per gli under 14) e il ricavato servirà a sostenere i progetti di Pet Therapy del reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini di Cesena.

Luca Ravaglia