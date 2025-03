Una matinée da Oscar all’Eliseo

Domenica da Oscar al cinema Eliseo con la matinée, l’iniziativa pensata per offrire al pubblico di intrattenimento e piacere. Gli spettatori avranno l’opportunità di gustarsi una selezione di pellicole cinematografiche di qualità accompagnate da una deliziosa colazione a partire dalle 9,30, in collaborazione con Cinecaffè, il tutto al prezzo di un unico biglietto a 8,50 euro. Le proiezioni partono alle 10,30. In programma ’Anora’, film vincitore di 5 premi Oscar, fra cui miglior film e migliore attrice protagonista. Ci si potrà emozionare con ’A real pain’, la pellicola che ha consegnato a Kieran Culkin un ruolo da Oscar. E poi l’ultimo progetto del regista e sceneggiatore premio Oscar Bong Joon Ho con ’Mickey 17’. In programma anche ’Follemente’ di Paolo Genovese. Info allo 0547/21520.