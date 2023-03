Una mimosa contro le barriere "La mia battaglia quotidiana per aiutare le imprenditrici"

Un mazzo di mimose per onorare l’imprenditoria femminile e l’impegno sul territorio. Lo ha ricevuto, nei giorni scorsi, la cesenate Elisabetta Pistocchi, direttrice di Formart, società di formazione a carattere regionale di Confartigianato, con sede a Bologna. Ed è stato proprio il segretario di Confartigianato Bologna Metropolitana, Amilcare Renzi, a consegnarglielo: "per aver favorito", ha detto, "i percorsi di crescita imprenditoriale al femminile in un periodo particolarmente difficile, segnato dalla pandemia e dalle tensioni geopolitiche internazionali, che hanno penalizzato diversi settori produttivi". Dopo la laurea all’università di Bologna, un master in Business administration e varie esperienze nel privato come esperta di marketing strategico, Elisabetta Pistocchi è approdata nel 1995 a Confartigianato Cesena, dove ha rivestito il ruolo di responsabile marketing, comunicazione e formazione fino al 2000. Dal 2001 al 2015 è stata poi responsabile di Federimpresa, società di consulenza aziendale e formazione di Confartigianato Cesena. Dal 2016 dirige Formart Scarl, società di formazione regionale del sistema Confartigianato Emilia Romagna, che si occupa di progettare, realizzare e gestire servizi finalizzati alla crescita e valorizzazione delle persone, nonché allo sviluppo di idee imprenditoriali. "Mi fa molto piacere ricevere questo omaggio, solitamente riconosciuto alle donne che si sono affermate nel difficile ruolo di imprenditrice –...