Una minoranza agguerrita marcia sulle tre piazze

Una minoranza agguerrita, in ogni caso, caro Milella, che ha fatto sentire la propria voce ben oltre il placido silenzio di "chi tace e acconsente". Ed è vero che non tutti tacendo acconsentono. C’è una bella fetta di cesenati a cui non importa un baffo se la piazza ha le aiuole come quelle del cimitero e se il povero Serra ha perduto le sue catene. Ma di questo non c’è di che rallegrarsi, la città è la nostra casa e deve starci a cuore. E chissà se hanno mostrato la giusta sensibilità i cesenati del 1961 quando il palazzo del Ridotto subì le importanti modifiche testimoniate su Facebook da una bella foto di "Cesena di una volta" (consultabile…). E veniamo ai rifiuti, la maledizione della nostra epoca incatenata ai consumi. Non c’è che dire, caro lettore, la corona è indegna della Memoria del Mondo di cui si fregia la nostra Malatestiana ed è un problema evidenziato più volte. Facciamo nostra la domanda e la giriamo all’assessore Castorri: "La soluzione interrata - risponde - avrebbe occupato il cuore cittadino per 24 ore su 24 togliendo spazio ad una diversa occupazione, mentre l’ecoself è presente solo per qualche ora al giorno". E i bidoni, dunque? "Sono riservati alle attività con le quali stiamo cercando la migliore collocazione e una schermatura". Speriamo.