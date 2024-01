"Una morte indecifrabile". Omicidio Rinelli, è questo il parere del medico legale

Non è possibile, in mancanza di video o testimonianze precise, stabilire con certezza, solo in base ai riscontri dell’autopsia, le cause della morte di Antonio Rinelli, 46 anni, avvenuta nella notte fra il 7 e l’8 aprile 2019 a San Mauro Mare al termine di una colluttazione col rivale in amore Mirko Guerrini. E’ questa la sintesi della deposizione di Donaella Fedeli, medico legale consulente del pubblico ministero Sara Posa, resa durante l’udienza che si è svolta ieri pomeriggio in tribunale a Forlì davanti al giudice monocratico Marco de Leva.

A scatenare la lite fra Guerrini e Rinelli, entrambi residenti sui lidi ravennati, era stato l’amore per una donna di San Mauro Mare che aveva interrotto la relazione con Rinelli per legarsi a Guerrini. La sera del 7 aprile 2019 Rinelli era andato sotto casa della donna per un chiarimento, ma in strada era sceso Guerrini e dopo una discussione era scoppiata la violenta lite. La colluttazione avvenne in strada, con la donna che guardava dall’alto insieme alla madre e urlava ai due uomini di fermarsi; ma i due continuarono a lottare, avvinghiati a terra, per circa venti minuti, e alla fine Rinelli rimase esanime sull’asfalto davanti al ristorante Luna Rossa. Arrivarono due ambulanze,una da Santarcangelo, l’altra da Savignano, e un’auto col medico, ma ogni tentativo di rianimare Rinelli fu inutile.

Il processo che vede come imputato Mirko Guerrini, 48 anni, difeso dall’avvocato Antonino Lanza, è iniziato lo scorso anno; le indagini preliminari, infatti, sono state particolarmente controverse in quanto in un primo tempo la procura della Repubblica aveva chiesto il proscioglimento di Guerrini ritenendo che avesse agito per legittima difesa. Dopo l’opposizione dei genitori e del fratello di Rinelli, rappresentati dagli avvocati Fabio Anselmo e Alessandra Pisa di Ferrara, il giudice per le indagini preliminari dispose un supplemento di indagini al termine delle quali Mirko Guerrini, che sarà sentito nella prossima udienza a fine febbraio, fu rinviato a giudizio per omicidio causato da eccesso colposo di legittima difesa.