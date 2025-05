Una mostra fotografica racconta il dramma dell’alluvione del 2023

Un fiume di fotografie per raccontare l’alluvione 2023 che ha segnato per sempre la Romagna. Tante persone hanno voluto partecipare all’apertura della mostra "Tagliata dall’acque la terra. Immagini di un’alluvione: Romagna, 2023" che resterà visibile alla fototeca ‘Marco Pesaresi’ di Savignano sul Rubicone fino al festival di fotografia Si Fest, nel secondo fine settimana di settembre. Erano presenti il sindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, la responsabile del settore Cultura del Comune di Savignano sul Rubicone Maria Grazia Baraghini, i curatori Jessica Andreucci, Massimiliano Ottaviani e Giuseppe Pazzaglia, i volontari della Protezione Civile Comunale di Savignano sul Rubicone, con il coordinatore Claudio Tosi Brandi, in prima linea nei soccorsi durante i giorni dell’emergenza e anche nei successivi. Hanno presenziato anche due dei sei fotografi autori delle immagini esposte, Andrea Bernabini e Filippo Venturi. Ha detto il sindaco Dellapasqua: "Il grande valore di questa mostra non è solo documentale e testimoniale ma anche emotivo perché porta una comunità a rivivere ed elaborare un evento come quello di una catastrofe naturale, che inevitabilmente segna le popolazioni. Savignano partecipa al rito della rievocazione, rivive quei tragici momenti con lo strumento che più appartiene alla nostra comunità, la fotografia. Ringrazio tutti coloro che hanno contributo a realizzarlo e che oggi grazie al loro lavoro lo rendono accessibile a tutti". La mostra fotografica è visibile nei locali della fototeca in corso Vendemini 57, durante gli orari di apertura. Resterà visibile fino a domenica 28 settembre, rientrando a pieno titolo anche nel programma di Si Fest 2025. Saranno organizzate visite guidate alla mostra e all’archivio fotografico con iniziative rivolte anche alle scuole del territorio. Orari di apertura: maggio, giugno, luglio il giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, domenica dalle 15 alle 18. Ingresso gratuito.

Ermanno Pasolini