Una mostra per aiutare i ’Piccoli grandi cuori’

Da oggi fino al 26 maggio a San Mauro Pascoli potrà essere visitata nella galleria San Sebastiano in via XX settembre la mostra di Vittorio Pollini con vendita in beneficenza di disegni dal titolo "Per Annalisa". L’intero ricavato della vendita sarà destinato alla "Associazione Piccoli Grandi Cuori" presso l’Ospedale Sant’Orsola di Bologna" e allo "I.O.R Istituto Oncologico Romagnolo". La mostra beneficia del patrocinio gratuito del Comune di San Mauro Pascoli, del sostegno della Parrocchia di San Mauro Pascoli dedicata a San Mauro Vescovo e della Bper: sponsor di questa iniziativa. Potrà essere visitata dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Inaugurazione sabato 18 alle 15.

Vittorio Pollini ha voluto dedicare questa manifestazione alla figlia Annalisa prematuramente scomparsa nell’ottobre 2022 all’età di soli 44 anni. Vittorio Pollini è stato con i fratelli Lidia, Lucia e Raffaello fondatore dello storico marchio di calzature e abbigliamento "Pollini", un marchio conosciuto in tutto il mondo. Già all’età di 13 anni Vittorio ha iniziato a disegnare scarpe, ma è stato dopo la vendita del calzaturificio al "Gruppo Ferretti" che ha iniziato a disegnare quadri con soggetti che spaziano da copie di quadri famosi, vedute di città nelle quali il calzaturificio aveva dei negozi, e quadri con farfalle, mongolfiere e scarpe. È stato Tonino Guerra, un grande amico di Vittorio, che gli ha regalato alcuni cartoncini e così ha cominciato a disegnare.