Una mostra per non dimenticare. La storia di Cristina Golinucci interrotta il 1° settembre 1992

Un viaggio di immagini, memorie e ricordi, per ripercorre la storia di Cristina Golinucci, la ragazza di Ronta, scomparsa a Cesena all’età di 21 anni, il primo settembre del 1992. La mostra fotografica sarà inaugurata al circolo Acli di Ronta alle 16 di domenica 31 agosto, il giorno prima del triste anniversario della scomparsa della ragazza. La giovane cesenate scomparve tra le 14.40 e le 15 dal convento dei frati Cappuccini, dove si era recata per incontrare il proprio padre spirituale. Nel parcheggio del convento, venne ritrovata la sua auto, una Cinquecento azzurra, ma di lei nessuna traccia.

La mostra ripercorre i 21 anni di vita di Cristina, i 33 anni della scomparsa, e i 22 anni di Penelope, l’associazione fondata in Emilia-Romagna dalla mamma di Cristina, Marisa Degli Angeli, per assistere le famiglie degli scomparsi. Saranno esposti anche articoli di giornale che dal 1° settembre 1992 hanno seguito tutte le tappe delle indagini, alla ricerca di una verità che non è ancora emersa.

I sospetti, secondo la famiglia di Cristina, sono incentrati sulla figura di Emanuel Boke, immigrato sudafricano che ai tempi della scomparsa della ragazza lavorava al convento dei Frati Cappuccini. In un primo tempo venne indagato, ma in seguito fu prosciolto completamente dalle accuse e sparì da Cesena. Gli avvocati della famiglia avevano preannunciato mesi fa la volontà di far riaprire le indagini (aperte e chiuse con un nulla di fatto e sempre con l’archiviazione per ben dieci volte), ma ancora non sono state depositate richieste di riapertura in procura.

L’obiettivo sarebbe quello di indirizzare le ricerche e rintracciare il principale sospettato della vicenda (Emanuel Boke che ha subito tre condanne per violenza sessuale, tutte scontate in carcere) che al momento dovrebbe trovarsi in Francia, sotto falso nome. Dopodichè la famiglia cercherà di dare un nuovo impulso alle indagini.

La mostra dal 15 settembre sarà spostata all’associazione ‘I Girasoli’ a Ronta di Cesena, dove diventerà un’esposizione permanente. "Sarà insomma un viaggio del cuore – spiega l’avvocata Barbara Iannuccelli che sostiene la famiglia - che Marisa degli Angeli ha creato aprendo i suoi enormi bauli della memoria".

Annamaria Senni