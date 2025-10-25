Una notte da brivido in centro

Venerdì 31 ottobre dalle 16:30 alle 19:30, il centro storico di Cesena sarà teatro di una simpatica ‘invasione’ di piccoli mostri, streghette e supereroi pronti a bussare alle porte dei negozi con il classico ‘Dolcetto o scherzetto?’. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria e curata da L’Accento S.r.l., intende animare il cuore della città in occasione della festa di Halloween, offrendo a famiglie e bambini un pomeriggio di divertimento e condivisione in piena sicurezza.

Ma non solo. Grazie alla collaborazione delle attività del centro storico tanti altri appuntamenti intratterranno adulti e bambini: dalle 15 al Foro annonario ci sarà il truccabimbi; dalle 16:30 alla Caffetteria Al Roma zucche, tarocchi e vin brulè; dalle 17:30 la libreria Albizzi proporrà letture di passi tratti da ‘Frankenstein’ di Mary Shelley, da ‘Sleepy Hollow’ di Washington Irving, e da ‘Le Streghe’ di Roald Dahl. Questi e tanti altri diffusi eventi animeranno tutto il centro storico.

"Dopo il grande successo dello scorso anno – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Lorenzo Plumari – torniamo a proporre, grazie alla collaborazione con L’Accento Srl, un’iniziativa divertente e coinvolgente, pensata per le famiglie e per i più piccoli, che vivono questa festa con entusiasmo e allegria. Venerdì 31 ottobre, dunque, le piazze e le vie del centro saranno dedicate a loro. Non mancheranno inoltre tante altre attività, tra cui quelle in programma negli spazi del Foro annonario, recentemente rinnovati proprio per ospitare eventi di questo tipo, e in altre attività del nostro centro storico. Siamo felici di poter offrire ogni mese appuntamenti che coinvolgono i diversi pubblici della città. Il nostro centro storico, insieme alle attività commerciali, è pronto ad accogliere cesenati e visitatori per una giornata all’insegna della festa e della condivisione".

"È questo – aggiunge Alberto Tura, amministratore unico de L’Accento S.r.l. – lo spirito cui ci siamo ispirati pensando a come poter animare, nelle ore pomeridiane, il centro cittadino il giorno di Halloween. Unitamente al Comune e alle associazioni di categoria, abbiamo deciso di creare buoni motivi per raggiungere e vivere il centro in un tranquillo venerdì... di paura. Halloween è ormai una festa amata anche in Italia, e grazie all’adesione di molte attività commerciali, i bambini potranno ricevere dolcetti e sorprese in un clima sereno e festoso".

Durante il pomeriggio, i bambini, possibilmente vestiti a tema, potranno visitare i negozi del centro storico e raccogliere caramelle e dolcetti offerti dai commercianti del centro. Nelle vie cittadine non mancheranno figuranti itineranti, anche loro in costume, pronti a coinvolgere i più piccoli con sorrisi e scherzetti. I canali social di ‘Made in Cesena’ accompagneranno l’avvicinamento all’evento con contenuti, curiosità e anticipazioni sulle animazioni previste per la giornata.