Una notte in biblioteca per venti bambini

Una notte in biblioteca a Gambettola. Questa sera si svolgerà un evento inusuale e divertente per i bimbi che hanno accettato l’invito a trascorrere una notte fuori dal nido di casa, tra libri, laboratori e cine-popcorn. L’iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale di Gambettola in collaborazione con "Koiné Soc. Coop. Onlus" e con i Comuni di Savignano sul Rubicone, Gatteo e Roncofreddo, ove si svolgono iniziative analoghe. L’invito, rivolto a bambine e bambini nella fascia d’età che va dalla seconda alla quinta elementare, è stato accolto subito dalle famiglie e i 20 posti disponibili per dormire nella biblioteca del Comune sono andati subito esauriti. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, questa sera si ripete l’evento "Una notte in biblioteca" A partire dalle 20 i piccoli partecipanti saranno accolti dai bibliotecari e dagli operatori. Questo il programma: alle 20.30 le letture animate con il libraio Gianni Potter, alle 22.00 il cine-popocorn e alle 23.30 tutti a nanna! Al risveglio, la domenica mattina alle 7,30: "io ho sognato che..." e alle 8 la colazione per tutti. I 20 partecipanti che si sono prenotati dovranno portare sacco a pelo, cuscino, spazzolino e dentifricio, asciugamano, pigiama e torcia elettrica. "La Biblioteca comunale continua a promuovere attività e servizi per tutte le fasce di età dei nostri utenti - spiega l’assessora alla cultura Serena Zavalloni - Questa iniziativa, che lo scorso anno ha riscontrato gradimento da parte delle famiglie, serve a far conoscere la Biblioteca soprattutto alle e agli utenti più piccolei e a viverla in maniera originale e accogliente" Vincenzo D’Altri