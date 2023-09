Una notte jazzalla Rocca

Serata dalle sfumature jazz alla Rocca Malatestiana con il Jazzlife Quartet. Il concerto ddi domani con inizio alle 21.30 avrà come protagonista una formazione composta da Alessandra Abbondanza– voce, Luca di Luzio – chitarra, Andrea Taravelli – basso, Max Ferri – batteria. Il repertorio del quartetto è basato su sonorità jazz ma è anche influenzato dal funk e il rythm and blues, proponendo brani della tradizione jazzistica e grandi classici del repertorio soul e funky. Potremo ascoltare brani del grande Stevie Wonder, di Bill Withers, così come di Bobby Hebb.

Anche quando il quartetto affronta i classici del jazz come Irving Berlin, Duke Ellington, George Gershwin, Richard Rodgers, lo fa reinterpretandoli con sonorità moderne. Il virtuosismo viene abbandonato per dare spazio alla musica, alle vibrazioni e all’interpretazione.

Il rispetto per la tradizione si sposa con la modernità, Alessandra Abbondanza interpreta il repertorio con raffinata semplicità, regalando una nuova veste ai grandi classici. La voce di Alessandra dialoga costantemente con la chitarra di Luca di Luzio, musicista che ha fatto del comping il suo riconoscibile marchio stilistico, mentre la ritmica è sostenuta dal basso di Andrea Taravelli e dalla batteria di Max Ferri.