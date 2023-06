Una notte rock sul lungomare I Messer Chups al Cafè degli Artisti

La musica rock anima il lungomare di Cesenatico, con una band di eccezione. L’appuntamento è questa sera al Cafè degli Artisti dove si esibirà la band dei Messer Chups, una combo surf russa (sono originari di San Pietroburgo), fra le più quotate a livello mondiale, con un vasto repertorio di musica rock ‘n’ roll, colonne sonore B-Movie e musica surf, billy ed exotica, attraverso il quale è possibile anche compiere un viaggio nella cultura trash degli anni Cinquanta e Sessanta. I Messer Chups hanno un grande seguito e hanno da poco ultimato una tournèe negli Stati Uniti. Vederli in viale Carducci e ad ingresso gratuito è veramente un’occasione unica, anche perchè la carismatica frontwoman Zombierella è un animale da palco come ce ne sono pochi e la qualità live della musica dei Messer Chups è qualcosa di universalmente riconosciuto. È un power trio formato da Oleg Fomchenkov alla chitarra e voce, Zombierella (Svetlana Nagaeva in arte appunto Zombierella), al basso, e il Dr Boris, all’anagrafe Boris Israel Fernandez, alla batteria. La band ha all’attivo numerosi album, di cui l’ultimo è il cd "Mondo Harp". Recentemente i Messer Chups si concentrano molto sui generi surf e rock ‘n’ roll, lasciando un po’ in disparte il movie horror ed altri generi. Del resto in una band fondata 25 anni fa dal compositore e chitarrista Oleg Fomchenkov, è normale che con il trascorrere del tempo vi siano delle trasformazioni, che in questo caso hanno portato il trio a proporre musica semplice ma affascinante, con la bassista Zombierella che interviene sempre più spesso con la sua voce personale e sensuale.

Nel tour italiano la band di San Pietroburgo ha in calendario concerti anche a Bologna, Vicenza, nelle Marche e in Toscana. Con questo concerto il Cafè degli Artisti si conferma uno dei principali luoghi della riviera dove poter vedere esibizioni dal vivo interessanti e di spessore. Nel locale sul lungomare di Cesenatico, nei giorni a seguire è da segnalare anche l’evento del venerdì sera, quando a partire dalle 21 si aprirà "Metal Night", con un programma musicale rigorosamente rock vecchia maniera, in cui il dj resident Ursus, si alternerà con Metal Mike e Dunkel Ulv, per una serata energica a tutto gas. L’ingresso al locale è sempre gratuito e le persone interessate possono avere informazioni ai numeri 347-2820859 e 340-5332619, oppure direttamente sul lungomare Carducci all’angolo con via Milano.

Giacomo Mascellani