Una nuova auto in dono all’hospice

Donata all’Hospice di Savignano una nuova auto per l’assistenza domiciliare, frutto di un grande lavoro di squadra tra Christine Chierici, Cesena Fc e Ior. Sarà utilizzata dai professionisti dell’equipe della dottoressa Elena Amaducci per portare sul territorio di Cesena assistenza domiciliare a quei pazienti che possono ricevere le cure palliative a casa loro. Il taglio del nastro, è stato effettuato da Christine Chierici, moglie del compianto ’mister’ Germano Chierici, lo Ior, i calciatori Marco Materazzi, Igor Protti e Davide Biondini, grazie a una grande raccolta fondi a sostegno dell’Hospice, luogo dove lo stesso mister ha trascorso gli ultimi giorni di vita. Ha partecipato anche il Cesena che ha donato l’incasso della prima edizione del Cavalluccio Day. Poi altre donazioni per un totale di 6.700 euro e il resto coperto dallo Ior con il contributo della concessionaria NRG di Riccardo e Nicola Sacchetti di Cesenatico. Ha detto Christine: "Penso che l’assistenza domiciliare sia fondamentale. Io ho avuto la fortuna, quando mio marito è stato male, di poter disporre di una rete di contatti e di relazioni che ci è stata molto vicina soprattutto per gli spostamenti in ospedale. L’Hospice di Savignano è un luogo splendido, pieno di persone preparate ma soprattutto empatiche, in cui ci siamo trovati benissimo, ed è stato quindi un piacere poter fare qualcosa per loro". Presente Massimo Agostini, il Condor. Il sindaco Nicola Dellapasqua ha aggiunto: "La dimostrazione concreta che il bene che uno lascia in vita non si disperde, ma resta nel ricordo di chi rimane".