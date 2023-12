Una nuova Beach Arena con docce e servizi igienici

I principali impianti sportivi di Cesenatico saranno riqualificati. Il Comune ha infatti aperto le manifestazioni di interesse per la rigenerazione e la gestione dello stadio comunale ’Alfiero Moretti’, del Circolo tennis del centro in viale Cesare Abba e della Beach Arena di piazza Andrea Costa, considerata il cuore pulsante degli sport estivi in riviera. L’obiettivo principale è quello di rigenerare, riqualificare e ammodernare queste tre strutture importanti per lo sport cittadino, ma anche per migliaia di giovani turisti che li frequentano principalmente in primavera e in estate, per poi assegnarne la successiva gestione. Sono ammessi a partecipare agli avvisi le società e le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali. Le domande devono essere presentate attraverso la piattaforma appalti del Comune di Cesenatico, quindi sul sito internet. Il termine ultimo per presentare i progetti è mercoledì 21 febbraio 2024.

Entrando nello specifico, gli interventi di riqualificazione ammessi riguardano per lo stadio comunale la progettualità di interventi di ristrutturazione edilizia di tipo conservativo, per il Circolo tennis di via Abba è ammesso un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia che comprenda la progettualità per la conversione dei campi da tennis in campi per la pratica di altre discipline; mentre per la Beach Arena il progetto deve essere centrato sulla possibilità di realizzazione di un nuovo edificio ad uso servizi. La Beach Arena di piazza Costa avrà dunque nuovi servizi igienici e docce.

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione gratuita è di 5 anni che, sulla base delle risultanze dei progetti proposti, possono essere aumentati in ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto, sino ad un periodo massimo di 10 anni. Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore allo sport Gaia Morara, credono nel bando: "Lo sport nella nostra città assume sempre diversi significati. Oltre a quello agonistico ci sono infatti il turismo, la promozione del territorio e l’aggregazione sociale per i più giovani. Gli interventi previsti per la riqualificazione dei tre impianti prevedono investimenti che vanno dai 70mila ai 100mila euro e, garantendo questo impegno, si arriva ad affidamenti pluriennali sino a 10 anni. Questo ci permetterà di migliorare gli impianti esistenti e cominciare un percorso virtuoso insieme ai gestori".