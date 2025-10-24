Una nuova ‘Casina dei libri’ all’interno del Parco dei Gelsi

Inaugurata a Gatteo la ‘Casina dei libri’ voluta dall’Amministrazione e collocata al Parco del Gelso. Questa casina va ad aggiungersi ai numerosi punti di BookCrossing attivati quest’anno sul territorio comunale dalla Biblioteca Ceccarelli, un progetto che ha già riscosso grande successo. Da aprile a fine agosto sono stati, infatti, consegnati 384 libri e hanno aderito 19 realtà del territorio, tra negozi, associazioni e uffici pubblici. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Roberto Pari e tutta la Giunta Comunale. La "Casina dei libri" vuole essere un punto di incontro dove chiunque può lasciare un libro già letto e prenderne un altro in cambio, contribuendo così a diffondere il piacere della lettura e la condivisione culturale. Ha detto Stefania Bolognesi assessora alla cultura: "Questo progetto nasce all’interno di un percorso di più ampio respiro di promozione della lettura e di crescita culturale collettiva che da anni il nostro Comune porta avanti. La Casina dei libri unisce cultura, sostenibilità e partecipazione civica, è un segno concreto di come uno spazio pubblico possa diventare un vivace luogo di incontro e di scambio tra persone e generazioni diverse".

e. p.