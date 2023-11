Una nuova macchina per Anteas

Anteas mette in moto un altro dei suoi percorsi per la solidarietà. Ieri è stata consegnata ai volontari di Bagno di Romagna la nuova vettura con la quale potranno realizzare il trasporto sociale gratuito di persone in difficoltà, come anziani o disabili, che devono realizzare cure o esami. Erano presenti, in piazzale Moutiers a San Piero, alla cerimonia della consegna dell’automezzo il sindaco Marco Baccini, il parroco Jacek Pawel Kusiak, i pensionati della Cisl Romagna, i tanti volontari Anteas e tutti i cittadini e le aziende che hanno sostenuto il progetto. "Oltre alla solidarietà e generosità di tanti cittadini, dobbiamo ringraziare anche la Banca di Credito Cooperativo Romagnolo, Avis, l’Associazione Sportiva Sampierana, l’Azienda Ustec srl" ha detto Franco Cedioli, presidente Anteas Cesena. Per usufruire del servizio di trasporto è possibile contattare la Cisl di San Piero al numero 0543917395.